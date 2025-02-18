Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Milan, sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki mücadele 1-1 tamamlandı. Bu sonuçla tur atlayan taraf olan Hollanda ekibi, büyük bir sürprizi gerçekleştirdi.

MİLAN 37. SANİYEDE GOLÜ BULDU

Milan, henüz 37. saniyede Feyenoord'dan kadrosuna kattığı Santiago Gimenez ile 1-0 öne geçti. Gimenez, eski takımına attığı golün ardından sevinç yaşamadı. İtalyan ekibi, Gimenez'in attığı golle birlikte Feyenoord karşısında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İTALYAN EKİBİ 10 KİŞİ KALDI

Milan'da Theo Hernandez, karşılaşmanın 51. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 44. dakikadan sarı kartı bulunan Hernandez, 51. dakikada rakip ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Szymon Marciniak, Hernandez'in kendisini aldatmaya yönelik harekette bulunduğu gerekçesiyle Fransız futbolcuya ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gösterdi.

CARRANZA BERABERLİĞİ GETİRDİ

Feyenoord, karşılaşmanın 73. dakikasında Julian Carranza ile 1-1'lik eşitliği buldu. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Milan ile Feyenoord arasındaki karşılaşma 1-1 sona erdi.

TURU GEÇEN FEYENOORD OLDU

Milan'a karşı sahasındaki ilk maçı 1-0'lık skorla kazanan Feyenoord, bu skorun ardından Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Milan ise turnuvaya veda etti. Holllanda ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi 21 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.