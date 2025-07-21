Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi

Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi
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Feyenoord futbolcuları Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşen Feyenoord'da futbolcular, antrenmana çıktığı esnada Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi. Yıldız isimler, bu eşleşme hakkında ''İyi eşleşme, kazanmamız lazım. Fenerbahçe iyi takım." ve ''Güzel eşleşme. Heyecanlandım." yorumlarını yaptı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak Fenerbahçe, bu turda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle eşleşti.

FEYENOORD'UN YILDIZLARI EŞLEŞMEYİ DEĞERLENDİRDİ

Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord'da futbolcular, antrenmana çıktığı esnada bu eşleşmeye dair yorumlarda bulundu. Yıldız isimler, genel olarak eşleşme hakkında heyecanlı olduklarını dile getirerek sırasıyla, "İyi eşleşme, kazanmamız lazım. Fenerbahçe iyi takım.", "Güzel değil mi? İyi rakip." ve "Güzel eşleşme. Heyecanlandım." yorumlarında bulundu.

İLK MAÇ HOLLANDA'DA

Eşleşmenin ilk müsabakası 5 veya 6 Ağustos tarihinde Hollanda'da, rövanş maçı ise 12 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAy Ben O Türk Kıça Kurban Olayım Ha:

Yo.. Sup Homz ?

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