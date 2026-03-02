Haberler

Fethiyespor kupada Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Güncelleme:
Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi her iki takımın da üst tura çıkma şansı kalmadı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Isparta 32 Spor'la 1-1 berabere kalan Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü hafta maçında yarın Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Grup'ta Boluspor'la golsüz berabere kalıp Galatasaray ve Trabzonspor'a kaybeden lacivert-beyazlıların bir üst tura çıkma şansı kalmadı. Süper Lig'de düşme hattında son sırada olan Fatih Karagümrük de grupta 2 puan toplayıp matematiksel olarak şansını yitirdi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar evlerindeki son maçı kazanmak için oynayacaklarını belirterek, "Kupada zorlu takımlarla oynadık. Prestij mücadelesi vereceğiz" dedi.

