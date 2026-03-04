Fethiyespor Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda bu sezon 4 tur birden geçerek gruplarda mücadele etmeyi başaran 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor kupa macerasını evinde Fatih Karagümrük yenilgisiyle tamamladı. İlk turdan itibaren katıldığı kupada Söke 1970 SK, Kestel Çilekspor, Dersimspor ve Bandırmaspor'u eleyerek gruplara adını yazdıran Muğla'nın ilçe temsilcisi, A Grubu'nda Galatasaray ve Trabzonspor gibi dev rakiplerinin yanı sıra yine Süper Lig'deki Fatih Karagümrük ve 1'inci Lig temsilcisi Boluspor'la eşleşti. İlk hafta Boluspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Fethiye, ardından Süper Lig'de son 3 sezonda şampiyon olup, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalan Galatasaray'ı tarihinde ilk kez ağırladığı mücadeleyi 2-1 kaybetti. Son iki maçında Trabzonspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak tur atlama şansını kaybeden Fethiyespor, dün evinde de Karagümrük'e 2-0 yenilerek kupaya veda etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı