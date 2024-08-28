Fethiyespor'un yeni transferi Kayrahan Yılmaz, U19 Milli Takım'a seçildi
TFF 2'nci Lig'deki Muğla temsilcisi Fethiyespor'un yeni transferlerinden Kayrahan Yılmaz, U19 Milli Takım'a seçildi. Kayrahan, U19 Milli Takım'ın Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda yer aldı.
FETHİYE,
TFF 2'nci Lig'deki Muğla temsilcisi Fethiyespor'un yeni transferlerinden Kayrahan Yılmaz, U19 Milli Takım'a seçildi. U19 Milli Takım'ın 6-8 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda Kayrahan da yer aldı. 18 yaşındaki 10 numara Kayrahan, İsviçre'nin Concordia takımından kadroya dahil edilmişti.
Fethiyespor Milli Takım Fethiye Futbol Muğla Spor Milli Takım Futbol Spor Güncel Haberler
Sıcak Gelişme:
Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmalarının 8'inci gününde bir kişi gözaltına alındı.