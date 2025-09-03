Haberler

Fethiyespor, Türkiye Kupası'nda Bir Üst Tura Yükseldi

Güncelleme:
Güncelleme:
Türkiye Kupası 1'inci Tur mücadelesinde Fethiyespor, Söke 1970 SK'yi 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Maçın ilk yarısı 0-0 sona ererken, Fethiyespor'un golleri Muhammed Enes Erdem ve Berat Satır'dan geldi.

TÜRKİYE Kupası 1'inci Tur mücadelesinde Fethiyespor evinde Söke 1970 SK'yı 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Ev sahibi ekip 48'inci dakikada Muhammed Enes Erdem ile öne geçti: 1-0. Fethiye temsilcisinde 77'nci dakikada Berat Satır farkı 2'ye çıkararak maçın skorunu da belirledi: 2-0.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
