Fethiyespor, Türkiye Kupası'nda Bir Üst Tura Yükseldi

TÜRKİYE Kupası 1'inci Tur mücadelesinde Fethiyespor evinde Söke 1970 SK'yı 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Ev sahibi ekip 48'inci dakikada Muhammed Enes Erdem ile öne geçti: 1-0. Fethiye temsilcisinde 77'nci dakikada Berat Satır farkı 2'ye çıkararak maçın skorunu da belirledi: 2-0.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor