Galatasaray-Fethiyespor maçının ardından
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 yenilen Fethiyespor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, maç sonrası yaptığı açıklamada, oyunlarının memnuniyet verici olduğunu ve galip gelme şanslarını değerlendirdiklerini belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 yenilen Fethiyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Güzel, keyifli bir maç oldu. Puan da alabilir, kupada iddialı bir konuma gelebilirdik." dedi.

Karafırtınalar, Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem Galatasaray'ı hem de futbolcularını tebrik etti.

Kendilerine destek veren taraftara teşekkür eden Karafırtınalar, "Güzel, keyifli bir maç oldu. Puan da alabilir, kupada iddialı bir konuma gelebilirdik. Netice'de Türkiye'nin en iyi takımlarından Galatasaray'a karşı oynuyorsunuz. Arada 2 lig var. 5'li savunma ve geçiş oyununu tercih ettik. Duran toptan gol olmasaydı, ilerleyen dakikalarda daha geniş alanlar bulabilir ve şu an farklı bir şey konuşuyor olabilirdik." dedi.

Karafırtınalar, takımın oyunundan memnun olduğunu, bu performansı lige taşımaları halinde başarılı olacaklarını kaydetti.

Taraftarların sonuçtan olmasa da oyun olarak sahadan memnun ayrıldığını dile getiren Karafırtınalar, oyunu çirkinleştirmeden mücadele etmeye çalıştıklarını aktardı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor
