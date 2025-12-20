Fethiyespor'un konuğu Mardin 1969 Spor
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, evinde şampiyonluk adaylarından Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak. Fethiyespor, 14 puanla 14'üncü sırada yer alırken, Mardin 1969 Spor 32 puanla 3'üncü sırada bulunuyor.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında galibiyet yüzü göremeyen Fethiyespor yarın ilk yarının son haftasında evinde şampiyonluk adaylarından Mardin 1969 Spor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Sinan Özcan'ın yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Fethiyespor'da sarı kart cezalısı orta saha Muhammed Gönülaçar maçta forma giyemeyecek. Fethiyespor ilk yarının son haftasına 14 puanla 14'üncü sırada girerken, Mardin 1969 Spor 32 puanla 3'üncü sırada yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor