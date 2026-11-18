Fethiyespor, Kütahyaspor'u 2-1 yenerek 12. haftada sahasından 3 puanla ayrıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 12. haftasında Fethiyespor, evinde Kütahyaspor'u 2-1 yenerek üç puanı aldı. Fethiyespor'un golleri Bora Aydınlık ve Enes Şahin'den gelirken, 57. dakikada Şahan Akyüz kırmızı kart gördü; Kütahyaspor'un tek golü Sedat Cengiz'den geldi.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 12. haftasında Fethiyespor, sahasında Kütahyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Fethiye İlçe
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Halil Aslandağ, Kenan Gende
Fethiyespor: Nurullah Aslan, Şahan Akyüz, Eren Erdoğan (Yusuf Türk dk. 81), Muhammed Akarslan (Cihan Kazan dk. 86), İrfan Akgün, Uğur Ayhan (Cengiz Demir dk. 60), Bora Aydınlık, Fatih Kurucuk, Alberk Koç, Deniz Erdoğan (Mert Apat dk. 82), Enes Şahin
Kütahyaspor: Boğaçhan Kazmaz, Emir Can Çelik, Berk Yıldız (Aykut Çift dk. 60), Fatih Somuncu, Serkan Köse, Çağrı Fedai (Halil İbrahim Sönmez dk. 46), Çınar Tarhan, Mehmet Yiğit, Burak Altıparmak (Burak Evren dk. 60), Şemsettin Ender Kılıç (Sedat Cengiz dk. 77), Semih Karadeniz
Goller: Bora Aydınlık (dk. 23), Enes Şahin (dk. 51) (Fethiyespor), Sedat Cengiz (dk. 79) (Kütahyaspor)
Kırmızı kart: Şahan Akyüz (dk. 57) (Fethiyespor)
Sarı kartlar: Uğur Ayhan, Bora Aydınlık, Nurullah Aslan (Fethiyespor), Halil İbrahim Sönmez, Serkan Köse (Kütahyaspor)