Fethiyespor-Kırklarelispor Maçı 1-1 Beraberlik ile Sona Erdi

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Isparta 32 Spor'a 2-1 mağlup olan Fethiyespor evinde Kırklarelispor'la karşı karşıya geldi. Fethiyespor geriye düştüğü maçta Kırklarelispor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, konuk Kırklarelispor 57'nci dakikada Furkan Fehmi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Fethiyespor 78'inci dakikada penaltı kazandı ve Nuretttin atışı gole çevirip durumu 1-1 yaptı. Mücadele 1-1 sona erdi. Fethiyespor 12, Kırklarelispor 11 puana yükselip orta sıralarda yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor