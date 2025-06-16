Fethiyespor Genel Kurulu'nda Başkan Bakırcı Güven Tazeledi

Fethiyespor Genel Kurulu'nda Başkan Bakırcı Güven Tazeledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig'deki Fethiyespor'un genel kurulunda Başkan Esat Bakırcı, mali zorluklara rağmen camiaya şampiyonluk sözü vermedi. Borçlarını ödediğini belirten Bakırcı, transfer bütçesinin yetersizliğinden de bahsetti.

TFF 2'nci Lig'deki Muğla temsilcilerinden Fethiyespor'un genel kurulunda Başkan Esat Bakırcı güven tazeleyip listesini yenilerken, mevcut şartlarda camiaya şampiyonluk sözü ise vermedi. Kulübün Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi Kapalı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulunda tek aday olan Bakırcı, mevcut mali durumlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir süre önce kulübümüzün sigorta ve vergi borçları nedeniyle geçmiş yöneticilere ihtarnameler gönderildi. Bu borçların tamamını ödedik. Şu anda şahsıma ait banka hesaplarında vergi dairesi tarafından haciz bulunuyor. Bu yükün tamamı benim üzerimde, ödemeleri ben ve kulüp birlikte gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Başkan Esat Bakırcı, "Transfer yapmak istiyoruz. Görüştüğümüz dört beş tane futbolcu var. Ama ağzını açan 10 milyon TL'den aşağı açmıyor. Bu iş nereye gidecek, nasıl olacak bilmiyorum. Geçen sene Sarıyer'in ve Kastamonu'nun, Van'ın, Batman'ın harcadıkları para 250 milyon TL. Bizim bütçemiz 40 milyon TL'ydi. İnşallah bu sezonu da başarılı bir şekilde geçiririz ama şampiyon bir takım kuracak gücümüz yok" dedi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ilçedeki Uğur Mumcu Parkı'nın kulübe tahsisi ve Göcek'teki iki otopark konusundaki destekleri için teşekkür eden Bakırcı, yeni tesis için çalışmalarının sürdüğünü, statta yeni tribün inşaatı için onay beklendiğini de söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'dan sonra bir ülke daha İsrail'i balistik füzelerle vurdu
İran, MOSSAD casusunu idam etti

İsrail'e büyük darbe! Gözünün yaşına bile bakmadan idam ettiler
ABD Donanmasına ait USS Nimitz, Orta Doğu'ya geliyor

Savaşı körükleyecek hamle! Dev gemi Orta Doğu'ya geliyor
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi

İmamoğlu hakim karşısında! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
Samet Akaydın nişanlandı! 'Makas kesmedi' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi

"Makas kesmedi" deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı

İngiliz istihbaratı tarihinde bir ilk
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Tahran'dan kaçış! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Füzelerin vurduğu şehirden kaçış başladı! Kilometrelerce kuyruk
Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi

Nişanda şaka sınırlarını aştı! Kahveye sıvı sabun kattı
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Metroda ünlü var! Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı

Metroda ünlü var! Halkla iç içe yolculuk
İran'dan İsrail'e atılan füzeleri tezahüratlarla izlediler

Ülkede keyifler yerinde! İsrail'e atılan füzeleri böyle kutladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.