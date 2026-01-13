Haberler

Fethiye'de spor salonu Galatasaray'ın soyunma odası oldu

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu'ndaki Fethiyespor - Galatasaray maçında, stat zeminindeki sorunlar nedeniyle Galatasaray takımı, soyunma odası olarak spor salonunu kullanmak zorunda kaldı. Maç sonrası basın toplantısı da Gençlik Merkezi'nde yapıldı.

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında Fethiye spor - Galatasaray maçının oynandığı Fethiye İlçe Stadı'nın zemini mücadele öncesinde ve esnasında tartışma konusu olurken, konuk sarı-kırmızılı ekip stattaki imkansızlık nedeniyle spor salonunu soyunma odası olarak kullandı.

Süper Lig devi Galatasaray'a kupa eşleşmesi için Fethiye İlçe Stadı'nın bitişiğindeki Gençlik Merkezi'nin spor salonu tahsis edildi. Soyunma odasına çevrilen salona elektrikli ısıtıcılar yerleştirildi. Galatasaraylı futbolcular tesiste kadın tuvaletlerini ve duşlarını kullanmak zorunda kaldı. Maç sonu basın toplantısı da yine Fethiye Gençlik Merkezi'ndeki giriş holünde yapıldı. Maç öncesi 3 bin kişilik portatif tribün kurulan statta saha kenarına portatif basın tribünü de yapıldı. Fethiyespor - Galatasaray maçının biletleri 5-20 bin TL arası satılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
