Fethiye'de tarihi maç günü

Türkiye Kupası A Grubu'nda Fethiyespor, Süper Lig devi Galatasaray ile tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Maç öncesi hazırlıklar tamamlanırken, ev sahibi ekip önemli bir mücadeleye çıkacak.

TÜRKİYE Kupası A Grubu'nda Fethiyespor yarın haftalardır beklediği maçta tarihinde ilk kez Süper Lig devi Galatasaray'ı ağırlayacak. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Ayberk Demirbaş yönetecek. Kendisi için tarihi nitelikteki maç öncesi İlçe Stadı'nda sezon başında yıkılan kapalı tribünün yerine 3 bin kişilik portatif tribün kurduran Fethiyespor, zemini eleştiri alan sahayı da bakımdan geçirdi. Ev sahibi ekip bu maç öncesi biletleri VIP 15-20 bin TL, maraton ile portatif tribün 10 bin TL, kale arkası 5 bin TL, Galatasaray taraftarına ayrılan kale arkası ise 6500 TL'den satışa çıkarmıştı. Sahaya futbolcularla birlikte seremoniye çıkmak isteyen çocukların ailelerinden ise 25 bin TL talep edilmişti.

Grupta, Galatasaray ilk maçta RAMS Başakşehir FK'yı 1-0 yenerken, Fethiyespor ise Boluspor'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu olup halen lider durumda yer alan Galatasaray, hafta sonu Süper Kupa'yı finalde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0'lık sonuçla kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon düşme hattındaki 3 zayıf rakibini yenip ekim ayından beri 10 maçtır galip gelemeyen Fethiyespor, Türkiye Kupası'nda ise 4 tur birden geçerek gruplara kalmayı başarmıştı. Fethiye, yıldızlar topluluğu Galatasaray karşısında evinde puan arayacak.

