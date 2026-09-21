Fethiyespor evinde 12 Bingölspor ile 1-1 berabere kalıp galibiyete ulaşamadı

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2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta ilk 2 haftada 52 Orduspor'a 3-0, Ankara Demirspor'a (D) 3-1 kaybeden Fethiyespor, evinde 12 Bingölspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini dindiremedi.

Evinde 12 Bingölspor'la karşı karşıya gelen lacivert-beyazlılar 14'üncü dakikada Enes Şahin'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı. Muğla temsilcisi 66'ncı dakikada Serkan Yavuz'un golüne engel olamayıp 1 puana razı oldu. Bu sonuçla ilk 3 maçta galibiyet alamayarak 1 puanla 16'ncı sırada yer alan Fethiyespor bu hafta deplasmanda Serikspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı