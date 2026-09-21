Haberler

Fethiyespor evinde 12 Bingölspor ile 1-1 berabere kalıp galibiyete ulaşamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, evinde 12 Bingölspor ile 1-1 berabere kaldı. Enes Şahin'in 14. dakikadaki golüne rağmen Serkan Yavuz'un 66. dakikadaki golüne engel olamayan Fethiyespor, ilk 3 maçta galibiyet alamayıp 1 puanla 16. sırada kaldı.

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta ilk 2 haftada 52 Orduspor'a 3-0, Ankara Demirspor'a (D) 3-1 kaybeden Fethiyespor, evinde 12 Bingölspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini dindiremedi.

Evinde 12 Bingölspor'la karşı karşıya gelen lacivert-beyazlılar 14'üncü dakikada Enes Şahin'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı. Muğla temsilcisi 66'ncı dakikada Serkan Yavuz'un golüne engel olamayıp 1 puana razı oldu. Bu sonuçla ilk 3 maçta galibiyet alamayarak 1 puanla 16'ncı sırada yer alan Fethiyespor bu hafta deplasmanda Serikspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı

Türk Hava Yolları'nda yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı

Kaçak general yakalandı!
Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı

Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı

Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı

Tahran'da gökyüzüne bakan bir daha baktı! 50 yıl sonra aynı gizem

50 yıl sonra yeniden göründü! Gizemli cisim vatandaşları tedirgin etti
Yemen'de Amalika Tugayları, Kehbub'da 5 Husi aracını imha etti, araçlardakiler öldü

Yemen'de sıcak çatışma! Husilere ağır darbe: 5 askeri araç imha edildi
Erdoğan New York'ta bariyerleri kaldırttı, vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan kalabalığı görünce talimat verdi
Boyun kütletmek rahatlatmıyor, felç riski taşıyor! Uzmanlardan 'damar yırtılması ve ani ölüm' uyarısı

Rahatlatıyor sanılıyor ama... Boyun kütletmede felç uyarısı