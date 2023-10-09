Fethiyespor, Denizlispor'u mağlup ederek galibiyet serisine başladı
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı sezonun ilk 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen Fethiyespor, evindeki maçta Denizlispor'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı sezonun ilk 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen Fethiyespor, şanssızlığını evinde ilk yarıyı yenik kapattığı Denizlispor önünde kırdı. Ege derbisinde soyunma odasına yenik giren Fethiye, 8 dakika içinde 3 golle 3 puana ulaştı. Maçta 60'ıncı dakikada Nurettin, 64'üncü dakikada Özcan ve 68'inci dakikada Ali'nin golleriyle galibiyete ulaşan Muğla ekibi derin bir nefes aldı. Fethiyespor grupta 6 haftada 6 puana ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor