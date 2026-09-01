Haberler

Fethiyespor'dan Çifte Transfer: Fatih Ok ve Okan Dernek İmzaladı

Fethiyespor'dan Çifte Transfer: Fatih Ok ve Okan Dernek İmzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fethiyespor, Uşakspor’dan orta saha Fatih Ok ve Muğlaspor’dan ön libero Okan Dernek ile sözleşme imzaladı. Ayrıca savunma oyuncusu Onur Atasayar, Sincan Belediyesi Ankaraspor’a transfer olurken, hücum oyuncusu Muhammet Enes Erdem de 68 Aksaray Belediyespor’a kiralandı.

2'NCİ Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlılar son olarak Uşakspor forması giyen orta saha oyuncusu Fatih Ok ile Muğlaspor'da top koşturan ön libero Okan Dernek'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamalarda, " Fethiyespor'umuz son olarak Uşakspor forması giyen Fatih Ok ile anlaşmaya varmıştır. Süper Lig ekibi Gençlerbirliği altyapısından yetişen Fatih Ok, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Fethiyespor'umuz son olarak Muğlaspor forması giyen Okan Dernek ile anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde 5 şampiyonluğu bulunan başarılı futbolcu Okan Dernek, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı" denildi. Öte yandan geçen sezonu Fethiyespor'da geçiren savunma oyuncusu Onur Atasayar, Sincan Belediyesi Ankaraspor'a transfer oldu. 68 Aksaray Belediyespor da Fethiyespor forması giyen hücum oyuncusu Muhammet Enes Erdem ile kiralık olarak anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme 'Güle güle' dendi

Fenerbahçe'de deprem! Talisca dahil 4 isme "Güle güle" dendi
EYT'yi kaçıranlara yeni formül! Kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş

Emeklilik hayali kuran milyonlara müjde! Yeni formül Bakanlığa sunuldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler

Türk mühendis açık açık uyarmış! Faciada isyan ettiren Yunan detayı
Taraftar şokta! Cihan Kamer 4 ayrılığın ardından bir kahreden haber daha vardi

4 ayrılığın ardından bir kahreden haber daha vardi
KYK yurt ücretlerine zam yapıldı! İşte yeni fiyatlar

Binlerce öğrencinin merakla beklediği haber geldi
Trump'tan İran'a gözdağı! Sert karşılık tehdidini vurgulayan raporu paylaştı

Aklından ne geçiyor? Yaptığı paylaşım dünyayı tedirgin edecek cinsten
Çiftçileri ilgilendiren gelişme! e-Devlet'te bugün başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan soluğu e-Devlet'te alıyor
'Para var huzur var' dedirten görüntü! İçinden Osimhen çıktı

"Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı

Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi

Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi