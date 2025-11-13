Fethiyespor'da Dinçel'e çiçekli veda

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, yollarını ayırdığı teknik direktör Selahaddin Dinçel'e çiçekle veda etti. Tecrübeli teknik adam kulübü çok sevdiğini ve her zaman Fethiyespor'un yanında olduğunu belirterek, bazı oyuncuların bahis olaylarına karışmasından üzüntü duyduğunu söyledi. Teknik patron Dinçel tazminat hakkı olmasına rağmen tazminat almadan kulüpten ayrılacağını ve helalleşerek bu kararı verdiğini açıkladı. Fethiye Spor Taraftarlar Derneği, Selahaddin Dinçel'e çiçek vererek emekleri için kendisine teşekkür etti.

YENİ STAT İÇİN START VERİLDİ

Fethiyespor yönetimi, ilçede yapılması planlanan yeni stadyumla ilgili temaslara hız verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Muğla Milletvekilimiz Yakup Otgöz, Kulüp Başkanımız Esat Bakırcı, Profesyonel Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin ve kulübümüzün büyük destekçilerinden geçmiş dönem yöneticimiz Nurkaya Gündoğdu ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret ettik. Bakanımız Osman Aşkın Bak yapılması planlanan Fethiye Şehir Stadı'nın bugün itibariyle startını verdiğini, en kısa sürede Fethiyeli sporseverlerin hizmetine sunulacağını ve sürecin takipçisi olacağını dile getirdi. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a bize verdikleri destek için Fethiyespor Kulübü olarak çok teşekkür ederiz" denildi.