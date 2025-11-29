Fethiyespor, Bursaspor Deplasmanında Yeni Teknik Direktörü ile İlk Maçına Çıkıyor
2'inci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayan Fethiyespor, teknik direktör Sait Karafırtanalar yönetiminde Bursaspor ile karşılaşacak. Maç yarın saat 15.00'te başlayacak.
2'inci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayan ve teknik direktör Selahaddin Dinçel'le yollarını ayırıp deneyimli çalıştırıcı Sait Karafırtanalar'ı göreve getiren Fethiyespor yarın deplasmanda zirve yarışındaki Bursaspor'la oynayacak. Atatürk Spor Kompleksi Matli Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.
Konuk Fethiyespor'da Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturmasının ardından Nurettin Çakır 12, Furkan Ceylan 6, Mehmet Kaan Türkmen, Ahmet Mert Koşar 3, Ramazan Çevik, Serdarcan Eralp ve Miraç Göktürk Özel 45 gün men cezası almıştı. Takımıyla ilk maçına çıkacak Sait Karafırtınalar, Bursa'dan iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını dile getirdi.