Fethiyespor, Berkay Can Değirmencioğlu ile anlaştı

FETHİYE,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki Fethiyespor, Amed Sportif'ten ayrılan 31 yaşındaki stoper Berkay Can Değirmencioğlu ile anlaştı.

Fenerbahçe'de profesyonel olan Berkay Can, kariyerinde Çorum FK, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Şanlıurfaspor, Karşıyaka, Kayserispor, Ankaraspor ve Denizlispor gibi takımların formasını giydi.