Fethiyespor, Berkay Can Değirmencioğlu ile anlaştı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, 31 yaşındaki stoper Berkay Can Değirmencioğlu ile anlaşma sağladı. Berkay Can'ın daha önce Fenerbahçe, Çorum FK, Sakaryaspor gibi takımlarda forma giydiği biliniyor.
FETHİYE,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki Fethiyespor, Amed Sportif'ten ayrılan 31 yaşındaki stoper Berkay Can Değirmencioğlu ile anlaştı.
Fenerbahçe'de profesyonel olan Berkay Can, kariyerinde Çorum FK, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Şanlıurfaspor, Karşıyaka, Kayserispor, Ankaraspor ve Denizlispor gibi takımların formasını giydi.