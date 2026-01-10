Haberler

Fethiyespor, Ankara Demirspor'a mağlup oldu

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, evinde konuk ettiği Ankara Demirspor'a 1-0 yenilerek alt sıralardan kurtulma çabasında önemli bir kayıp yaşadı. Müsabakanın tek golü 77. dakikada Leon'dan geldi. Fethiyespor, 15 Ocak'ta Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacak.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fethiyespor, ikinci yarının ilk maçında Torbalı'da konuk ettiği Ankara Demirspor'a 1-0 yenildi. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona ererken, konuk Ankara Demirspor 77'nci dakikada Leon'un golüyle öne geçti: 0-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Ankara Demirspor sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Fethiyespor 15 puanda kaldı. Fethiyespor, 13 Ocak Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
