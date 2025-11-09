Fethiyespor, Aksaray Belediyespor ile Beraber Kaldı
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynanan maçta Fethiyespor, evinde 68 Aksaray Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor evinde 68 Aksaray Belediyespor'la berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı: 1-1. Fethiye İlçe Stadı'nda konuk ekibin ilk yarıda 42'nci dakikada İlker'in ayağından penaltıyla bulduğu gole ev sahibi 78'inci dakikada Muhammet Enes'le karşılık verip eşitliği yakaladı. Bu sonuçla Fethiyespor puanını 1, Aksaray Belediyespor ise 18 yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor