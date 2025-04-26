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Fethiyespor, 24 Erzincanspor'la Deplasmanda Karşılaşıyor

Fethiyespor, 24 Erzincanspor'la Deplasmanda Karşılaşıyor
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta orta sıralarda bulunan Fethiyespor, yarın Erzincan'da 24 Erzincanspor ile karşılaşacak. Müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta orta sıralarda yer alan Fethiyespor yarın deplasmanda 24 Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek. Erzincan 13 Şubat Stadı'nda Seyfettin Alper Yılmaz'ın yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Fethiyespor 43 puanla 9'uncu sırada yer alırken, 38 puana sahip Erzincanspor 11'inci durumda. İki takımın da ligde herhangi bir iddiası bulunmuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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