Fethiye İlçe Stadı'nda Galatasaray maçı hazırlıkları

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fethiyespor-Galatasaray maçı için Fethiye İlçe Stadı'na 3 bin kişilik portatif tribün kurulum işlemi tamamlandı. Deprem analiz raporu nedeniyle yıkılan eski tribünün yerine konulan yeni tribün, 13 Ocak'ta yapılacak maç öncesi hazır olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor- Galatasaray maçının oynanacağı Fethiye İlçe Stadı'na 3 bin kişilik portatif tribünün kurulumu tamamlandı.

İlçe stadındaki deprem analiz raporunun olumsuz gelmesi nedeniyle yıkılan 3 bin kişilik tribünün yerine aynı kapasitede portatif tribün kuruldu.

Muğla temsilcisi Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ikinci haftasında 13 Ocak Salı günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü ve Fethiyespor Başkan Vekili Harun Reşit Yiğit, AA muhabirine, "Henüz maça 1 hafta var ve bu süre içerisinde sahamız çok daha iyi bir seviyeye gelmiş olacak. Devre arasında olduğumuz için sahamızda bir bakım oldu. Bu standart bir bakımdı. Sosyal medyada ve bazı haberlerde çıkan görüntü o görüntü idi. Şu anda da sahamız iyi bir vaziyette. İnşallah maç gününe kadar çok daha iyi olacak." diye konuştu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşacağına dikkati çeken Yiğit, "Fethiyespor ile Galatasaray'ın daha iyi bir zeminde oynayabilmeleri için hafta sonu yapılacak Ankara Demirspor maçını sahamızda oynamayacağız. Bu da tamamen zeminin zazar görmemesi ve Galatasaray maçına daha hazır olması için alınmış bir karar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
