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Muğla'nın şampiyon öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Çay ile bir araya geldi

Muğla'nın şampiyon öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Çay ile bir araya geldi
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Fethiye Gülşen Gökçe Spor Lisesi öğrencileri, ragbi başta olmak üzere birçok branşta kazandıkları ulusal ve uluslararası başarılarla Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ı makamında ziyaret etti.

Ulusal ve uluslararası arenalarda elde ettikleri başarılarla Muğla'yı ve Türkiye'yi gururlandıran Fethiye Gülşen Gökçe Spor Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ı makamında ziyaret etti. Farklı branşlarda dünya derecelerinden milli takım davetlerine kadar uzanan başarı hikayelerini paylaşan genç sporcular, ay-yıldızlı bayrağı en üst seviyede dalgalandırmanın gururunu yaşadı.

Ragbi, artistik cimnastik, güreş, boks, muay thai, savate ve kempo branşlarında önemli başarılara imza atan Fethiye Gülşen Gökçe Spor Lisesi öğrencileri, kazandıkları madalyalar ve kupalarla birlikte Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ı ziyaret etti. Türkiye dereceleri, Avrupa başarıları ve milli takım davetleriyle sporun her alanında örnek olan öğrenciler, başarılarının hikayesini İl Müdürü Çay ile paylaştı.

Özellikle ragbi branşında elde edilen tarihi başarılar ziyarete damga vurdu. Okul Sporları Türkiye Şampiyonası ve 1. Lig Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan sporcular, Büyük Erkekler 2. Ligi'ni de ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselme hakkı kazandı. Bu göz dolduran performansın ardından okulun 10 öğrencisi birden Ragbi Milli Takım kadrolarına davet edilerek ay-yıldızlı formayı giyme onuruna erişti.

Ziyarette ragbinin yanı sıra; Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikinciliği elde eden sporcular ile güreş, boks, muay thai, savate ve kempo branşlarında Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya dereceleri kazanan şampiyon öğrenciler de yer aldı. Genç sporcular, disiplinli çalışmalarının karşılığını uluslararası kürsülere çıkarak aldıklarını belirttiler. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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