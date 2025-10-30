Haberler

Fethiye'de Tandem Paraşüt Gösterisi

Fethiye'nin Babadağ'ında İranlı akrobasi paraşüt pilotu Meri Sarbazi, tandem atlayış yaparak özel bir gösteri sundu. Gösteri, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlendi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan Türk Hava Sporları Federasyonu (THSF) Tandem Paraşüt Komisyonu Başkanı Oğuz Er ile tandem (ikili) atlayış yapan İranlı akrobasi paraşüt pilotu ve jimnastikçi Meri Sarbazi, özel bir gösteri sundu. Sarbazi'nin gösterisi, yerli ve yabancı turistler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

10 yıldır paraşüt sporuyla ilgilenen deneyimli pilot Oğuz Er, Rusya'da katıldığı uluslararası etkinlikte tanıştığı İranlı paraşüt pilotu ve jimnastikçi Meri Sarbazi ile uzun süredir planladıkları özel gösteriyi Fethiye semalarında gerçekleştirdi. Atlayış için kullanılan çember ve kıyafetler, İran'dan özel olarak getirildi. Babadağ'ın 1700 metre pistinde yapılan hazırlıkların ardından, güvenlik tedbirleri alınıp atlayış gerçekleştirildi. Havadayken Meri Sarbazi'nin akrobatik figürler de kattığı gösteri, çevredekilerin ilgisi çekti. Yaklaşık birkaç dakika süren uçuşun ardından ikili, Ölüdeniz Plajı'na güvenli iniş yaptı. Gösteriyi izleyen yerli ve yabancı turistler ise o anları, cep telefonlarıyla kaydetti.

Yamaç paraşütü pilotu Oğuz Er, "Bu atlayış hem sporun hem de sanatın, gökyüzünde birleştiği bir gösteriydi. Meri ile uzun zamandır böyle bir proje planlıyorduk. Fethiye'nin muhteşem manzarasında bunu gerçekleştirmek bizim için büyük bir mutluluk" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor


