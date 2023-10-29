Fethiye'de Sporcular Zirvelere Ulaştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen yükseklik kazanım koşusunda bir sporcu dünyanın, diğer sporcu da Türkiye'nin zirvesi kadar irtifa kazandı. Limit Sensin Koşu Takımı sporcuları Mahmut Yavuz ve Halil Aktan, Babadağ'ın zirvesine koşarak büyük bir başarı elde etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde başlayan yükseklik kazanım koşusunda bir sporcu dünyanın, diğer sporcu da Türkiye'nin zirvesi kadar irtifa kazandı.

Babadağ Teleferik ile Apple Türkiye iş birliğinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Limit Sensin Koşu Takımı sporcuları Mahmut Yavuz ile Halil Aktan mücadele etti.

Ölüdeniz sahilinden saat 00.01'de start alan sporcular Babadağ'ın zirvesine koştu.

19 saat 13 dakikada Babadağ'ın zirvesine 5 kez ulaşan Mahmut Yavuz, dünyanın en yüksek Everest Dağı zirvesi olan 8 bin 848 metre irtifa kazandı.

Halil Aktan da 12 saat 10 dakikada 3 kez Babadağ'ın zirvesine çıkarak Türkiye'nin en yüksek zirvesi Ağrı Dağı'nın yüksekliği olan 5 bin 137 metreye ulaştı.

Konuşunun Türkiye'de ilk kez yapıldığı kaydedildi.