Fethiye'de Nefes Kesen Türkiye Motokros Şampiyonası Yarışı
Fethiye'de düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışı, yaklaşık 120 sporcunun katılımıyla heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarış, Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta gerçekleştirildi.

Fethiye'de 7 yıl sonra düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışı nefes kesti.

Fethiye'de düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışı heyecanı yaşandı. Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Fethiye Ormanspor Kulübü'nün düzenlediği şampiyonanın 5. ayak yarışı, Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-Road Park'ta yapıldı.

Yarışa İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir, Muğla, Uşak, Ankara ve Bursa'dan yaklaşık 120 sporcu katıldı. Pistteki yarış, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışlar, kazalara da sahne oldu.

TMF Muğla İl Temsilcisi ve Fethiye Ormanspor Başkanı Serkan Özdemir yaptığı konuşmada, "Türkiye Motokros Şampiyonasının 5. ayak yarışlarını Fethiye'de yapıyoruz. Yaklaşık 120 sporcu bu parkurda mücadele ediyor. Bu yarışlarda 5 yaşından, 70 yaşına, 50 cc den 350 cc'ye, kadınlar kategorisine kadara birçok yarışlar Fethiye'de gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Enduro ve motokros heyecanının bu parkurda yaşandığını söyleyen Özdemir, "Bu muhteşem parkurda izleyicilere motor sporlarının tutkusunu yaşatmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
