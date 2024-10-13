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Fethiye'de Kanser Farkındalık Koşusu Düzenlendi

Fethiye'de Kanser Farkındalık Koşusu Düzenlendi
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 'Yaşam İçin Yarış' adıyla düzenlenen etkinlikte kanser hastalarına yardım toplandı. Yarışa 3 yaşındaki bir çocuk ve bir köpek de katıldı. Elde edilen gelir, Fethiye Devlet Hastanesi Onkoloji bölümü ve maddi durumu iyi olmayan kanser hastalarına bağışlanacak.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanser konusunda farkındalık oluşturmak ve ihtiyaç sahibi kanser hastalarına yardım etmek ayrıca Fethiye Devlet Hastanesi Onkoloji bölümüne gerekli bazı araçların alınabilmesi için 'Yaşam İçin Yarış' koşusu yapıldı.

Fethiye Kaymakamlığı ile Fethiye Turizm Tanıtım Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı (FETAV) öncülüğünde düzenlenen etkinliğe çoğunluğu ilçede yaşayan İngilizler olmak üzere yüzün üzerinde kişi katıldı. Yarış öncesi Fethiye Beşkaza Meydanı'nda dans gösterileri yapılıp müzik eşliğinde ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi önünde başlayan yarışta 3 ile 80 yaş arasındaki katılımcılar, 5 kilometrelik parkuru tamamlayabilmek için kıyasıya mücadele etti. Organizasyondan elde edilecek gelir ise Fethiye Devlet Hastanesi Onkoloji bölümü ve KETEM'e bağışlanacak ayrıca maddi durumu iyi olmayan kanser hastalarına yardım için kullanılacak.

Yarışmaya 3 yaşındaki Sony Stone isimli çocuk ile 'Paşa' isimli sevimli bir köpek de katılırken yarışmada kadınlarda İngiliz Sua Burns birinci, Berna Kaya ikinci, Joanne Kino da üçüncü oldu. Erkeklerde ise İngiliz uyruklu Joe Stone birinciliği kazanırken, Luke Johnson ve Burak Özcan 2., Rudolf Fisher da 3. oldu. 18 yaş altı çocuklarda da Edis Eken 1., Emre ve Elena isimli kardeşler de ikinci ve üçüncülüğü aldılar. 'Yaşam İçin Yarış' ödüllerini dereceye giren yarışmacılara FETAV Başkanı Mustafa Sıkman ile FETAV yetkilileri alkışlar arasında sundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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