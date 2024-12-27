Fethiye'de Geleneksel Atatürk Koşusu Düzenlendi

Fethiye'de öğrencilerin katıldığı Atatürk Koşusu'nda genç yetenekler kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle madalyalarını aldı.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Atatürk Koşusu, bu yıl 25 okuldan 250 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. 10 farklı kategoride kıyasıya mücadele eden öğrenciler, Atatürk'ün anısını yaşatmak için büyük bir coşku ve azimle koştu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi. Törene Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ve Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya katıldı. Öğrencilere ödüllerini takdim eden protokol üyeleri, organizasyona katılım sağlayan tüm öğrencilere ve destek veren okullara teşekkür etti.

Dereceye giren öğrenciler ise, Küçük Erkekler Berkay Çetin, Sualp Topal, Ahmet Çobanoğlu, Küçük Kızlar, Toprak Gölbaş, Elif Ünlü, Evla Beril Gök, Minik Erkekler Muhammed Meriç Büküm, Arda Malvey, Mahmut Ömer Aydın

Minik Kızlar Sofiya Özgür, Ayşe Bem Akdoğan, Hanzade Çil, Minik Erkekler Kayra Altay, Ramazan Aslan Mendos, Batu Böce, Minik Kızlar Kayra Odabaş, Mercan Elbaş, İlke Beril Köse, Genç Erkekler Onur Gümüş, Kayra Efe Büksel, Toprak Alaşan, Genç Kızlar Revza Aktan, Ecrin Toprak, Hayat Keleş Yıldız Erkekler İbrahim Kağan Korhan, A. Efe Derment, Poyraz Esen, Yıldız Kızlar Gökçe Bakar, Defne Ela Küçükçoban, Havinur Yolcu isimlerinden oluştu. - MUĞLA