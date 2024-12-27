Üye Girişi
Haberler
Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma, yarın devam edecek
Narin davasında ikinci gün de karar çıkmadı! Kilit ismin ifadesi yarın
DEM Parti heyeti, yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidiyor
Tarih netleşti! DEM Parti İmralı'ya gidiyor
Ağabey Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Bizim köyü güzel bir köy zannetmeyin
Narin'in ağabeyi korkunç gerçeği itiraf etti: Yalnız biz biliriz

Fethiye'de Geleneksel Atatürk Koşusu Düzenlendi

Fethiye'de Geleneksel Atatürk Koşusu Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'de düzenlenen Atatürk Koşusu'nda 25 okuldan 250 öğrenci kıyasıya mücadele ederek madalya kazanmayı hedefledi. Törenle dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi.

Fethiye'de öğrencilerin katıldığı Atatürk Koşusu'nda genç yetenekler kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle madalyalarını aldı.

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Atatürk Koşusu, bu yıl 25 okuldan 250 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. 10 farklı kategoride kıyasıya mücadele eden öğrenciler, Atatürk'ün anısını yaşatmak için büyük bir coşku ve azimle koştu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi. Törene Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ve Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya katıldı. Öğrencilere ödüllerini takdim eden protokol üyeleri, organizasyona katılım sağlayan tüm öğrencilere ve destek veren okullara teşekkür etti.

Dereceye giren öğrenciler ise, Küçük Erkekler Berkay Çetin, Sualp Topal, Ahmet Çobanoğlu, Küçük Kızlar, Toprak Gölbaş, Elif Ünlü, Evla Beril Gök, Minik Erkekler Muhammed Meriç Büküm, Arda Malvey, Mahmut Ömer Aydın

Minik Kızlar Sofiya Özgür, Ayşe Bem Akdoğan, Hanzade Çil, Minik Erkekler Kayra Altay, Ramazan Aslan Mendos, Batu Böce, Minik Kızlar Kayra Odabaş, Mercan Elbaş, İlke Beril Köse, Genç Erkekler Onur Gümüş, Kayra Efe Büksel, Toprak Alaşan, Genç Kızlar Revza Aktan, Ecrin Toprak, Hayat Keleş Yıldız Erkekler İbrahim Kağan Korhan, A. Efe Derment, Poyraz Esen, Yıldız Kızlar Gökçe Bakar, Defne Ela Küçükçoban, Havinur Yolcu isimlerinden oluştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Serdal Adalı, canlı yayında Sergen Yalçın'a rest çekti
img

Servet ödenen yıldızı seçime 2 gün kala zararına sattı
img

Erdoğan'ın otobüsünü durduran fotoğraf! Herkes o ana kilitlendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DSG elebaşı Mazlum Abdi: Sınırları Şam hükümetine teslim etmeye hazırız
Terör elebaşı: Sınırları Şam hükümetine teslim etmeye hazırız
Şam Valisi'nden dikkat çeken Türkiye mesajı: Bunu hiç unutmayacağız
Şam Valisi'nden dikkat çeken Türkiye mesajı: Bunu hiç unutmayacağız
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Asgari ücreti doğru tahmin eden isimden döviz ve altın öngörüsü
Asgari ücreti doğru tahmin eden isimden döviz ve altın öngörüsü
Fatih Erbakan: Bir yanda ABD, bir yanda YPG biz de Emevi Camii'nde namaz kılıyoruz
Kalın'ın Emevi Camii'nde kıldığı namaz için çok konuşulacak yorum

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti 82. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! Kızılcık Şerbeti 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? YANGIN Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 82. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 20 Aralık Canlı izle! Endaze nedir? (Kim Milyoner Olmak İster) Yalı Çapkını 89. bölüm tek parça full HD bölüm izle! Yalı Çapkını 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını 89. yeni son bölüm full HD canlı yayın izle 21.21 saat anlamı nedir? 21 21 saat aşk anlamı 2025! Arka Sokaklar neden yok? (RTÜK) Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yeni bölüm yok mu 27Aralık Cuma? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? En Hamarat Benim kim kazandı? 27 Aralık Cuma En Hamarat Benim kim 1. oldu!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.