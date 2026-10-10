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Fethiye'de düzenlenen açık su yüzme yarışları 1612 sporcuyla başladı

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Fethiye'de düzenlenen açık su yüzme yarışları 1612 sporcuyla başladı
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7. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında Ölüdeniz'de açık su yüzme yarışları başladı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, 4 kategoride 1612 sporcunun mücadele ettiğini, organizasyonun ilk yıl 180 sporcuyla başlayıp bugün 1600'ü aştığını belirtti.

Fethiye Spor Festivali kapsamında Ölüdeniz'de düzenlenen açık su yüzme yarışları başladı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, organizasyonun 180 sporcu ile başladığını ve bugün 1600'ün üzerinde katılımcıya ulaştığını belirtti.

7. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında açık su yüzme yarışları başladı. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Ölüdeniz'de gerçekleştirilen organizasyonda 4 kategoride toplam 1612 sporcu, farklı mesafelerde dereceye girebilmek için kulaç attı.

Yarışların başlangıcında konuşan Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, organizasyonun her yıl büyüyerek önemli bir spor etkinliğine dönüştüğünü söyledi. Sabah saatlerinde 3 kilometrelik parkurla başlayan yarışlarda 1, 2, 3 ve 6 kilometrelik parkurlarda sporcuların mücadele edeceğini belirten Yiğit, ilk yıl 180 sporcuyla başlayan organizasyonun bugün 1600'ün üzerinde katılımcıya ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Festivalin Fethiye'nin tanıtımına katkı sağlayan önemli bir marka haline geldiğini ifade eden Yiğit, organizasyonda emeği bulunan kaymakamlara, kamu kurumlarına, kuruluşlara ve sponsorlara teşekkür etti.

Yarışların devamında sporcuların Kelebekler Vadisi'nden Kumburnu'na uzanan 6 kilometrelik parkurda mücadele edeceğini belirten Yiğit, söz konusu parkurun Dünya Yüzme Federasyonu tarafından dünyanın en güzel üç parkurundan biri seçildiğini ifade etti. Yiğit, organizasyona katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Yarışlarda 1000 metre erkekler kategorisinde birinci olan Yağız Bekçi de parkuru ve denizi çok beğendiğini söyledi. Geçen yıl da organizasyona katıldığını belirten Bekçi, "Parkur ve su çok güzel. Geçen sene de katılmıştım, fazlasıyla burayı beğeniyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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