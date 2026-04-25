Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu, Ölüdeniz'in eşsiz doğasında start aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Kaymakamlığı ve Babadağ Teleferik iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyon, doğa, tarih ve sporu bir araya getirirken, bu yıl da katılımın yoğun olması dikkat çekti. Yaklaşık bin sporcunun yer aldığı maratonda, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Rusya, Belçika, Ukrayna, Norveç, Polonya, İspanya, Bermuda, Avusturya ve Finlandiya başta olmak üzere 15 ülkeden yaklaşık 100 yabancı sporcu mücadele ediyor. Ölüdeniz Mahallesi Belcekız mevkisinden start alan sporcular, 7 etapta dereceye girebilmek için ter döküyor. Maratonun ilk günü 56K ve 30K şartlarıyla start alırken, 15K Skyrunning Dragon 26K Down Hill etapları gerçekleştirildi. Zorlu parkurlar ve eşsiz manzaralar eşliğinde yapılan yarışlar, yüksek tempolu anlara sahne oldu. İlk gün sonuçlarına göre 15K Skyrunning Dragon kategorisinde İbrahim Güneş birinci olurken, Sadık Başar ikinci, Coşkun Keskiner üçüncü sırada yer aldı. 30K yarışında Rusya'dan Aleksei Stepanov birinciliği elde ederken, Güngör Özege ikinci, Mehmet Türkmen üçüncü oldu. 26K Down Hill kategorisinde ise Mustafa Şahin birinci, Özgür Arat ikinci, Mustafa Kartal üçüncü olarak finiş gördü. Organizasyon sorumlusu Serkan Özdemir, yaptığı açıklamada, "Babadağ Ultra Maratonu'nu her yıl daha da geliştirerek uluslararası bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz. Fethiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini sporla buluşturmak bizim için büyük bir gurur" dedi. Etkinlik, 26 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek 14K Kayaköy History Run, 5K Ölüdeniz Run ve 23 Nisan Çocuk Koşusu ile devam edecek ve yapılacak yarışların ardından sona erecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı