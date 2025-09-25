Fethiye'de Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Başladı

Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası, 21 sporcunun katılımıyla Fethiye'de başladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından organize edilen şampiyonada 21 sporcu, su altında en iyi fotoğraf ve görüntüyü yakalamak için mücadele ediyor. TSSF Sualtı Görüntüleme Teknik Kurul Başkanı Mustafa Emre Kolbakır, yarışmanın fotoğraf ve video dalında yapıldığını belirterek, "Çekilen su altı görselleri ülkemizin su altı turizmine katkı sağlamak amacıyla çok önemli eserler ortaya çıkarıyor. Bunlar da su altı dünyamızı yurt dışında ve ülkemizde tanıtmak için büyük önem taşıyan veriler sağlıyor. Ülkemizin su altı güzellikleri birçok ülkeden daha iyi konumda. Biz de federasyonumuzun katkılarıyla su altı dünyamızı tanıtmak için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. Şampiyona, 27 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek ödül töreniyle sona erecek. - MUĞLA