Fethiye'de 6. Uluslararası Spor Festivali Açık Su Yüzme Yarışı Başarıyla Gerçekleşti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "6. Uluslararası Fethiye Spor Festivali" kapsamında Kelebekler Vadisi- Ölüdeniz Açık Su Yüzme Yarışı gerçekleştirildi.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma AŞ işbirliğinde yapılan festival kapsamında düzenlenen yarışa 493 sporcu katıldı.

Kelebekler Vadisi sahilinde starttan önce konuşan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Türkiye'de birçok yerde fotoğrafı bulunan Kelebekler Vadisi'nde yılardır festival kapsamında yüzme yarışı yapıldığını söyledi.

Sporcuları tebrik eden Akkaya, "Attığınız her kulaç özgürlüğe, adalete, dünyanın neresinde bir kötülük varsa bunun son bulmasına vesile olsun. Herkese başarılar diliyorum." dedi.

Kaymakam Akkaya'nın verdiği startın ardından sporcular, 6 bin metrelik parkurda kulaç attı.

Genel klasmanda, kadınlarda Nilay Ulugergerli, erkeklerde ise Rusya'dan Mark Shrom birinci oldu.

Shrom, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah suyun soğuk ve dalgalı olduğunu bir süre yüzdükten sonra ısındığını söyledi.

Manzara eşliğinde yüzmekten keyif adlığını ifade eden Shrom, "Bölgede 6 kilometre yüzmek çok güzeldi. Kelebekler Vadisi'nden start almak çok keyifli. Vadinin etrafındaki dağları seyretmek çok iyi." dedi.

Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.