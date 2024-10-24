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Fethiye'de 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali devam ediyor

Fethiye'de 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali devam ediyor
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali ikinci gün etkinlikleriyle sürdü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali ikinci gün etkinlikleriyle sürdü.

Fethiye Belediyesinin öncülüğünde ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen festivalde sporcular akrobasi, tandem (ikili) ve üçlü yamaç paraşütü atlayışları gerçekleştirdi.

Festival kapsamında Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da yamaç paraşütü pilotu Abdullah Yıldız ile Babadağ 1700 pistinden tandem atlayış yaptı.

İkili yaklaşık 45 dakikalık uçuşun ardından Belcekız sahiline Türk bayrağı açarak iniş gerçekleştirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yapılan terör saldırısında şehit olanlar için uçuş yaptığını belirten Karaca, Fethiye'yi tanıtmak için 24 yıldır festivali sürdürdüklerini kaydetti.

Karaca, "Fethiye gerçekten çok özel bir yer. Dünyanın en güzel uçuş pistlerinden biri olan Babadağ'dan uçmak, insanlara apayrı bir heyecan veriyor. Yukarıdan Ölüdeniz'in tüm güzelliklerini görmek herkese nasip olmaz." dedi.

Paraşütten serbest atlayış yapan Oğulcan Geldikaya ise 10 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yaptığını ifade ederek, yamaç paraşütünün kurallara uyulduğu sürece tehlikeli spor olmadığını söyledi.

Festival, 27 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Spor

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