Fethiye'de 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Tamamlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, base jump, wingsuit ve akrobasi gösterileriyle sona erdi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın da yamaç paraşütüyle uçuş yaptığı etkinlikte, gökyüzünde iki wingsuit pilotuyla birlikte olmanın heyecanını yaşadı. Festivalde Rusya'dan katılan ampute akrobasi pilotu Andrei Poptov da Ölüdeniz'i çok sevdiğini belirtti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali tamamlandı.

Fethiye Belediyesinin öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen festivalin son gününde, base jump (serbest düşüş), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecan yaşattı.

Etkinlikte yamaç paraşütüyle uçuş yapan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın yanından gökyüzünde iki wingsuit geçiş yaptı. Gösteri anı aksiyon kamerasıyla görüntülendi.

İnişin ardından açıklama yapan Karaca, festival kapsamında her yıl uçuş yaptığını bugünkü gösterinin harika olduğunu söyledi.

Ölüdeniz'in güzelliğini havadan görmenin muhteşem bir his verdiğini ifade eden Karaca, "Dünyanın en güzel pistlerine değerli pilot arkadaşlarımızla keyifli ve güvenli şekilde iniş yaptık. Cumhuriyetimizin 100. Yılında iki wingsuit pilotu bana gökyüzünde eşlik etti. Bizimle birlikte olan ülkemizden ve ülke dışında gelen tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinliğe Rusya'dan katılan ampute akrobasi pilotu Andrei Poptov, Ölüdeniz'i çok sevdiğini söyledi.

Fethiye'deki festivalde arkadaşlarıyla buluştuğunu anlatan Poptov, "Skydiving yapmaya bacağım ampute edildikten sonra başladım. Bacağımı güçlendirmek için 200 atlayıştan sonra wingsuit yapmaya başladım. Aktivitelere eşimle birlikte katılıyoruz. Rusya'da ampute olarak bu sporu sadece ben yapıyorum." ifadelerini kullandı.