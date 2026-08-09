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Erzurumspor, Ebosele'yi Transfer Etti

Erzurumspor, Ebosele'yi Transfer Etti
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Erzurumspor FK, son olarak Başakşehir forması giyen İrlandalı sağ bek Festy Oseiwe Ebosele’yi kadrosuna kattı.

Erzurumspor FK, son olarak Başakşehir forması giyen İrlandalı sağ bek Festy Oseiwe Ebosele'yi kadrosuna kattı. Mavi-beyazlı kulüp, 24 yaşındaki futbolcuyla resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Erzurumspor FK, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Festy Oseiwe Ebosele transferini resmiyete kavuşturdu. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Festy Oseiwe Ebosele!" ifadelerine yer verildi.

Kariyerinde Derby County, Udinese, Watford ve Başakşehir formaları giyen Ebosele, İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da görev yaptı.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir formasıyla lig ve kupa organizasyonlarında 20 maçta kadroda yer alan Ebosele, 11 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. İrlandalı futbolcu sezonu 1 golle tamamlarken, 3 sarı ve 2 kırmızı kart gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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