Fernando Muslera'nın yerine eski Fenerbahçeli geliyor
Galatasaray'da Fernando Muslera ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Muslera'nın yerine arayışlara başlayan sarı-kırmızılıların listesinde 3 kalecinin ismi ön plana çıkıyor. Bu isimler arasında daha önce Fenerbahçe forması giymiş bir kaleci de yer alıyor.
Galatasaray'da bir devir sona eriyor. Sözleşmesinin son yılındaki Fernando Muslera'nın sezon sonunda ülkesine dönmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı takım, efsaneler arasında ismini yazdıran Muslera'nın yerini doldurmak için şimdiden çalışmalara başladı.
İLK ADAY MERET
İddiaya göre Galatasaray'ın listesinde 2'si yerli 3 kaleci bulunuyor. Yabancı kaleci olarak en güçlü adayının Alex Meret olduğu öne sürüldü. 27 yaşındaki İtalyan eldivenin Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
YERLİ ADAYLAR DOĞAN VE BERKE
Sarı-kırmızılılarda yerli adaylardan birinin Doğan Alemdar olduğu aktarıldı. 21 yaşındaki milli kalecinin Fransız ekibi Rennes ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor. Cimbom'ım diğer yerli adayının ise Berke Özer olduğu belirtildi. Eyüpspor ile sözleşmesinin son yılında olan 24 yaşındaki kaleci, daha önce Fenerbahçe forması da giymişti.
"KALECİ BULMAK KOLAY DEĞİL"
Muslera ile ilgili geçtiğimiz gün açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Geçen sene de bu sene de ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil" ifadelerini kullanmıştı.