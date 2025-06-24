Fernando Muslera, Estudiantes ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

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Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, Arjantin'in Estudiantes kulübü ile Aralık 2026'ya kadar geçerli 1 yıllık sözleşme imzaladı ve Türkiye'de 14 sezon boyunca gösterdiği başarılarla tanınıyor.

Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Arjantin kulübünden yapılan imza töreniyle ilgili fotoğraflı paylaşımda, "Fernando Muslera, kulübümüzle Aralık 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzaladı." denildi.

Türkiye'de 14 sezon oynayan Uruguaylı efsane file bekçisi, sarı-kırmızılı takımda 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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