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Fernando Muslera'dan Galatasaray Açıklamaları: 'Bu Ülkede Yaşamaktan Gurur Duyuyorum'

Fernando Muslera'dan Galatasaray Açıklamaları: 'Bu Ülkede Yaşamaktan Gurur Duyuyorum'
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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, kulüp tecrübesi ve kazandığı kupalardan bahsetti. Trabzonspor mağlubiyetinin ardından açıklama yapan Muslera, Türkiye'de yaşamaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve Galatasaray'la tarih yazmaya devam ettiklerini ifade etti.

GALATASARAY'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, "14 yılda ciddi sayıda kupa kaldırdım ve kazandım. Türkiye'nin en büyük kulübünde, Galatasaray'da bulunduğum ve bunları kazandığım için çok mutluyum. Bu ülkede yaşamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum" dedi.

Süper Lig'in 35'inci haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray forması altında iyi ve kötü günleri olduğuna dikkat çeken Muslera, son güne kadar elinden geleni yapacağını söyledi. Tecrübeli file bekçisi, " Trabzon'da bu maçı kazanabilmek çok önemliydi. Şahsi olarak ilk günden beri maksimumu vereceğim diye söylüyorum. Bazı günlerim iyi bazı günlerim kötü olmuş olabilir. Fakat son güne kadar bu sevdiğim ve mutlu olduğum kulübe elimden gelen her şeyi vermeye devam edeceğim. Takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sezon boyunca bize desteklediler. Her yerde bizim yanımızdaydılar. Çarşamba günü kupa maçımız var. Onu kazanmak istiyoruz. Hafta sonu da tekrardan maçı galip bitirip üst üste şampiyon olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'BU ÜLKEDE YAŞAMAKTAN GURUR VE MUTLULUK DUYUYORUM'

Gelecek sezon Galatasaray'da kalıp kalmayacağıyla ilgili gelen soru üzerine Fernando Muslera, "Hayır henüz konuşmadık. Şampiyon olana kadar bunun üzerine konuşma fikrimiz yok. Sizler eğer arşivlere bakarsanız, zaten ilk günden beri söylediğim şeyi görürsünüz. 'Ben buraya kupalar kaldırmaya geldim' demiştim. 14 yılda ciddi sayıda kupa kaldırdım ve kazandım. Türkiye'nin en büyük kulübünde, Galatasaray'da bulunduğum ve bunları kazandığım için çok mutluyum. Bu ülkede yaşamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. 2 oğlumda burada doğdu. İnanılmaz hatıralarım var. Son güne kadar da yüzde 100'ümü vermeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

'TARİH YAZDIK, YAZMAYA DA DEVAM EDİYORUZ'

Galatasaray'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Muslera, "Yabancı olarak bu beni çok mutlu ediyor. Zengin Galatasaray tarihinin, Türkiye futbol tarihinin bir parçası oluyor olmak ve bu şekilde kendimizi yazdırmak bizim için çok büyük bir gurur. Futbol tutkusu bu ülkede çok önemli ve kıymetli. Bununda değerini bilmemiz gerekiyor. Galatasaray olarak da Fernando olarak da tarih yazdık, yazmaya da devam ediyoruz. Uruguay'a gittiğim zaman tüm arkadaşlarıma buradaki hatıralarımı anlatacağım. Takım arkadaşlarımdan ve hocalarımdan bahsedeceğim. Hepsi ile yaşadığım harika hatıralarım var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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