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Trabzonspor Ferencvaros rövanşı için sahada

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros ekibiyle Trabzonspor arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:Stat: GroupamaHakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Grega Kordez (Slovenya)Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu,...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros ekibiyle Trabzonspor arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Groupama

Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Grega Kordez (Slovenya)

Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Adam Nagy, O'Dowda, Yusuf, Zachariassen, Joseph

Trabzonspor: Onana, Mustafa Eskihellaç, Cenk Özkaçar, Savic, Cabral, Melih Kabasakal, Malinovskyi, Muçi, Saviolo, Salah, Onuachu

Kaynak: AA
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