Trabzonspor Ferencvaros rövanşı için sahada
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros ekibiyle Trabzonspor arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:Stat: GroupamaHakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Grega Kordez (Slovenya)Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu,...
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros ekibiyle Trabzonspor arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Groupama
Hakemler: Rade Obrenovic, Jure Praprotnik, Grega Kordez (Slovenya)
Ferencvaros: Dibusz, Oliver Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Adam Nagy, O'Dowda, Yusuf, Zachariassen, Joseph
Trabzonspor: Onana, Mustafa Eskihellaç, Cenk Özkaçar, Savic, Cabral, Melih Kabasakal, Malinovskyi, Muçi, Saviolo, Salah, Onuachu
Kaynak: AA