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Ferdi Kadıoğlu: Hatalarımızdan çıkaracağımız dersler sonrası, verimli bir turnuva geçireceğiz

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A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, son oynanan hazırlık maçında Avusturya karşısında alınan mağlubiyeti avantaja çevireceklerini dile getirerek, 'Hatalarımızdan çıkaracağımız dersler sonrası, verimli bir turnuva geçireceğiz' dedi.

- Ferdi Kadıoğlu : "Hatalarımızdan çıkaracağımız dersler sonrası, verimli bir turnuva geçireceğiz"

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, son oynanan hazırlık maçında Avusturya karşısında alınan mağlubiyeti avantaja çevireceklerini dile getirerek, "Hatalarımızdan çıkaracağımız dersler sonrası, verimli bir turnuva geçireceğiz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası finalleri öncesinde İtalya ile oynanacak özel maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor. Ay-yıldızlıların ve Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tüm dikkatlerini milli formayla çıkacakları maçlara verdiklerini söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Süper Lig'deki rekabeti bitirdik. Şu anda milli takıma konsantre olmuş durumdayız. Bu süreçte çok fazla çalışıyoruz. Turnuva öncesi burada takımdaşlığı kurmamız gerekiyor. Turnuvayı Almanya'da oynamanın benim için çok hoş olduğunu düşünüyorum. Hem Almanya'da hem de çevre ülkelerde yaşayan çok fazla vatandaşımız var. Onların desteğiyle sahaya çıkmak güzel olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

Son oynanan hazırlık maçlarında sergilenen performansın kendileri için avantaj sağlayacağını dile getiren Ferdi Kadıoğlu, "Baktığımızda genç bir takımız ama deneyimli oyuncularımız da var. Turnuva boyunca zorlu maçlardan geçeceğiz. Ben ilk maçımızın zor olacağını düşünüyorum. Milli takımla oynadığımız son iki maça baktığımızda bizim için ders oldu. Bu durumla turnuvadan önce karşılaşmamız daha iyi oldu. Hatalarımızdan çıkaracağımız dersler sonrası verimli bir turnuva geçireceğiz. İlk maçın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Turnuvada kimseyi küçümseyemeyiz" şeklinde konuştu.

Saha içerisinde kendisini en rahat hissettiği pozisyonun sorulması üzerine Kadıoğlu, "Bu sezon daha çok solda oynadım ama zaman zaman sağ tarafta da oynadığım oldu. Ben daha çok sol tarafta oynamayı tercih ederim" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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