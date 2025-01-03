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Ferdi Kadıoğlu Ameliyat Oldu

Ferdi Kadıoğlu Ameliyat Oldu
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Brighton Hove Albion forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sol ayak baş parmağından ameliyat olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. İyileşme sürecine başladığını belirten Kadıoğlu, daha güçlü bir şekilde döneceğini ifade etti.

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton Hove Albion forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sol ayak baş parmağından ameliyat oldu.

Brighton Hove Albion'da top koşturan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ameliyat oldu. 25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sol ayak baş parmağından operasyon geçirdiğini duyurdu. Milli futbolcu, koltuk değnekleriyle paylaştığı fotoğrafa, "İyileşme sürecim başladı, eskisinden daha güçlü döneceğim" notunu ekledi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiliz kulübü Brighton'a transfer olan Ferdi, şu ana kadar toplam 8 resmi maçta forma giyerek, 445 dakika süre aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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