Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor

Uzun süredir forma giyemeyen Fenerbahçeli Emre Mor, bireysel çalışmalarına hız verdi. Yıldız futbolcunun paylaştığı antrenman görüntüleri, taraftarların yeniden umutlanmasına neden oldu.

SAHALARDAN UZAK KALMIŞTI

Geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Emre Mor, son resmi maçına 18 Mayıs'ta, Fenerbahçe'ye karşı çıkmıştı. Yaşadığı sakatlıkların ardından bir türlü toparlanamayan 28 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla hem Süper Lig hem de Avrupa kadrosuna dahil edilmemişti. Bu karar, sarı-lacivertli taraftarların yetenekli oyuncudan umutlarını kesmesine neden olmuştu.

TESİSLERDE YOĞUN BİREYSEL PROGRAM

Uzun süre sahalardan uzak kalan Emre Mor'un durumu merak edilirken yıldız futbolcudan sürpriz bir paylaşım geldi. Mor, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı bireysel antrenmanları sosyal medya hesabından paylaştı. Kararlı ve fit görüntüsü dikkat çekerken, teknik kapasitesi ve çalışmaya olan isteği taraftarlardan büyük beğeni topladı.

TRANSFERDE ADI SIKÇA GEÇİYORDU

Süper Lig ve 1. Lig'den birçok kulübün radarında olan Emre Mor'un geleceği merak edilirken, oyuncunun şu an tüm odağını yeniden form kazanıp sahalara güçlü dönüş yapmaya verdiği ifade ediliyor.

YENİDEN DOĞUŞ MU GELİYOR?

Emre Mor'un göz dolduran antrenman görüntüleri, özellikle sosyal medyada "Bomba gibi dönüyor", "Eski Emre geri mi geliyor?" yorumlarıyla karşılık buldu. Yıldız futbolcunun performansı ve fiziksel durumu, devre arası dönemine doğru Fenerbahçe teknik heyeti tarafından yeniden değerlendirilecek.