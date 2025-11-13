Haberler

Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor Haber Videosunu İzle
Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin sakatlıklarla boğuşan yıldızı Emre Mor, bireysel antrenman görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Sahalardan uzun süre uzak kalan Mor'un fit görüntüsü taraftarları heyecanlandırdı. Emre Mor'un bu paylaşımları, "Eski Emre geri mi geliyor?" yorumlarına neden oldu.

  • Emre Mor, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenmanlar yapıyor.
  • Emre Mor, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla hem Süper Lig hem de Avrupa kadrosuna dahil edilmemişti.
  • Emre Mor'un fiziksel durumu ve performansı, devre arası döneminde Fenerbahçe teknik heyeti tarafından yeniden değerlendirilecek.

Uzun süredir forma giyemeyen Fenerbahçeli Emre Mor, bireysel çalışmalarına hız verdi. Yıldız futbolcunun paylaştığı antrenman görüntüleri, taraftarların yeniden umutlanmasına neden oldu.

SAHALARDAN UZAK KALMIŞTI

Geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Emre Mor, son resmi maçına 18 Mayıs'ta, Fenerbahçe'ye karşı çıkmıştı. Yaşadığı sakatlıkların ardından bir türlü toparlanamayan 28 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla hem Süper Lig hem de Avrupa kadrosuna dahil edilmemişti. Bu karar, sarı-lacivertli taraftarların yetenekli oyuncudan umutlarını kesmesine neden olmuştu.

TESİSLERDE YOĞUN BİREYSEL PROGRAM

Uzun süre sahalardan uzak kalan Emre Mor'un durumu merak edilirken yıldız futbolcudan sürpriz bir paylaşım geldi. Mor, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı bireysel antrenmanları sosyal medya hesabından paylaştı. Kararlı ve fit görüntüsü dikkat çekerken, teknik kapasitesi ve çalışmaya olan isteği taraftarlardan büyük beğeni topladı.

TRANSFERDE ADI SIKÇA GEÇİYORDU

Süper Lig ve 1. Lig'den birçok kulübün radarında olan Emre Mor'un geleceği merak edilirken, oyuncunun şu an tüm odağını yeniden form kazanıp sahalara güçlü dönüş yapmaya verdiği ifade ediliyor.

YENİDEN DOĞUŞ MU GELİYOR?

Emre Mor'un göz dolduran antrenman görüntüleri, özellikle sosyal medyada "Bomba gibi dönüyor", "Eski Emre geri mi geliyor?" yorumlarıyla karşılık buldu. Yıldız futbolcunun performansı ve fiziksel durumu, devre arası dönemine doğru Fenerbahçe teknik heyeti tarafından yeniden değerlendirilecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇelik Mustafa:

Doğru rehberlik olmadan hisse senetlerine körü körüne yatırım yapmayın. Kendi başıma işlem yapmaya çalışırken çok para kaybettim, ancak Analist Nelson devreye girdiğinden beri büyük kârlar elde ediyorum. Platformu ve stratejisiyle 480.000 doların üzerinde kazandım. Kendisine Telegram'da Nildatrading adresinden ulaşabilirsiniz, her zaman rehberlik etmeye hazır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

"İlişkiye gireceğiz" dedikleri erkeklerin hayatlarını kararttılar
Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı hastaneden bu kareyi paylaştı: Gecenin sonu
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

"İlişkiye gireceğiz" dedikleri erkeklerin hayatlarını kararttılar
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun!

Süleyman Soylu: Kin ve nefretinizde boğulun
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

Dünyayı ne bekliyor? The Economist'in 2026 yılı kehanetleri şaşırttı
Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok

Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.