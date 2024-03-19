Fenerliler Eren Elmalı'yı yere göğe sığdıramıyor: Bundan sonra kardeşimizdir

Hafta sonu oynanan ve skandal olayların yaşandığı Trabzonspor- Fenerbahçe maçının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

EREN'DEN ALKIŞLANACAK HAREKET

Taraftarların sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara ve tekmik heyetine saldırdığı anlarda Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı'nın Fenerbahçeli futbolcuları korumaya çalıştığı anlar ortaya çıktı.

"KARDEŞİMİZDİR"

Eren Elmalı'nın tribünden inen taraftarların Fenerbahçeli oyunculara doğru yönelmesi sonrası Fenerbahçeli meslektaşlarını soyunma odasına giderken korumaya çalışması ve taraftarlara engel olması dikkat çekti. Bordo-mavili futbolcunun bu davranışı büyük beğeni aldı. Eren'e bu hareketinden dolayı bazı sarı-lacivertli taraftarlardan, "Bundan sonra kardeşimizdir" şeklinde yorumlar yapıldı.