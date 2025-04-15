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Fenerium Tırı Yüksekova'da Taraftarlarla Buluştu

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerini tanıtan Fenerium Tırı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde büyük ilgi gördü. Tır, burada 7'den 70'e tüm Fenerbahçe ürünleriyle taraftarların hizmetine sunuldu.

- Fenerium Tırı Yüksekova'da ilgiyle karşılandı

HAKKARİ - Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerini taraftarlarla buluşturan Fenerium tırı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilgiyle karşılandı.

Türkiye'nin her yerini gezen Fenerium Tırı bu seferki durağı Yüksekova ilçesi oldu. İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Zafer Otel'in önünde kurulan tır, sabah saatlerinden itibaren Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, 2 gün boyunca ilçede hizmet vereceği belirtildi.

"7'den 70'e her ürün burada"

Bölgeye sürpriz yaparak geldiklerini belirten Fenerbahçe Kongre Üyesi Kerim Tatlı, "Tırın Türkiye genelindeki turu çerçevesinde Yüksekova'ya da uğradığını ve taraftarların kulübe olan bağlılığını bir kez daha yerinde gördük. Burada 7'den 70'e Fenerbahçe'nin tüm ürünleri bu tırda tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Spor
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