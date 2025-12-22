Haberler

Fenerbahçelileri tedirgin eden Asensio gelişmesi
Fenerbahçe formasıyla son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Marco Asensio hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin tecrübeli hücumcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Asensio'nun 2026 Dünya Kupası'na gitmek istediği, bu doğrultuda İspanya'ya sürpriz bir transfer gerçekleştirebileceği dile getirildi.

  • Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Fenerbahçeli futbolcu Marco Asensio'yu kadrosunda görmek istiyor.
  • Marco Asensio'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
  • Marco Asensio, 2026 Dünya Kupası'na gitmek istiyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen İspanyol futbolcu Marco Asensio hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

ATLETICO MADRID'DEN KANCA

Fichajes'te yer alan habere göre; Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Marco Asensio'yu kadrosunda görmek istiyor. Haberde, 29 yaşındaki futbolcunun La Liga tecrübesi, Avrupa arenasındaki geçmişi, tekniği, şut yeteneği ve oyunu okuma becerisine dikkat çekildi.

HEDEFİ DÜNYA KUPASI

Haberin devamında, deneyimli oyuncunun 2026 Dünya Kupası'na gitmek istediği, bu doğrultuda daha ön planda olmak adına İspanya'ya sürpriz bir transfer gerçekleştirebileceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe'de toplamda 18 maça çıkan Asensio, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin, sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYok canım:

Versinler shörlotu alsınlar asensio yu bu kadar basit

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

