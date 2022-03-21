İhaleyi İsmail Kartal'a yıktı! Kuntz'un Arda Güler için söyledikleri taraftarları çıldırttı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off'larında 24 Mart'ta Portekiz ile karşılaşacak Ay-Yıldızlı takımımızın hocası Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu. Kadro tercihleriyle ilgili yöneltilen sorulara net şekilde cevap veren Kuntz'un Arda Güler konusuyla ilgili kullandığı ifadeler dikkat çekti. Kuntz, Fenerbahçe hocası İsmail Kartal'ın, "Arda'yı korumalıyız" ifadesi üstünden mesaj verdi.

İşte Kuntz'un Arda Güler açıklaması:

"90 DAKİKA OYNAMADI"

"Fenerbahçe'de 90 dakika oynadığı tek bir karşılaşma olmayan genç bir futbolcunun, rakibin Portekiz olduğu ve deplasmanda yapacağınız bir Dünya Kupası elemesi play-off maçının aday kadrosuna çağrılmasını beklemek çok anlamsız.

"HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR"

Bu tür durumlarda herkesin toplu bir sorumluluğu var. Burada herkese görev düşüyor. Arda'nın hocası hakkında da bir açıklama olmuş. Durumu en iyi o bilir. Arda'nın hocası, "Koruyalım" demiş. Bırakılım kendi gelişimini sağlasın. Evet geleceğin futbolcusu. Muhakkak ondan faydalanacaktır. Ama bazı şeylerin doğal akıçı içinde gelişmesine müsaade edelim.

TEPKİ GELDİ

Başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere sosyal medyada pek çok futbolsever Kuntz'un bu sözlerine tepki gösterdi. Deneyimli hocanın forma dağıtmada adalet sağlayamadığı şeklinde eleştiriler geldi.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler: