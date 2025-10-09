Haberler

Fenerbahçelileri canından bezdiren isimden haber var

Fenerbahçelileri canından bezdiren isimden haber var
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı forveti Jhon Duran, 41 gün sonra sahaya indi. Yıldız oyuncunun 27 Ekim'deki Gaziantep maçında oynaması planlanıyor. Ancak beklenen performansın gelmemesi durumunda devre arasında ayrılık ihtimali gündemde.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Jhon Duran, 41 gün sonra yeniden sahaya indi. Kolombiyalı yıldız, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenmanlara başladı. Teknik ekip, milli ara boyunca oyuncunun durumunu yakından takip edecek.

DÖNÜŞ TARİHİ PLANLANDI

Sezon başında Al-Nassr'dan kiralanan ve yıllık 15 milyon euro ücretle dikkat çeken Jhon Duran'ın, Karagümrük maçına yetişmesi beklenmiyor. Ancak sağlık ekibinden gelen bilgilere göre, yıldız futbolcunun 27 Ekim'de oynanacak Gaziantep karşılaşmasında forma giymesi planlanıyor.

YÖNETİM REST ÇEKTİ: İYİLEŞMEZSE AYRILIRIZ

Fenerbahçe yönetimi, Duran'ın menajerini geçtiğimiz günlerde İstanbul'a çağırarak net bir uyarıda bulundu. Yöneticilerin, "Sakatlık uzarsa devre arasında yollarımızı ayırırız" mesajını ilettiği öğrenildi. Menajer masrafları dahil yaklaşık 20 milyon Euro'ya mal olan transferin, beklenen verimi verememesi durumunda devre arası ayrılık gündeme gelebilir.

KONTROLLÜ ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Jhon Duran'ın sahaya inmesi teknik ekipte umut yarattı. Kolombiyalı forvetin, bir süre daha kontrollü bireysel çalışmalarla takıma hazırlanacağı belirtildi. Fenerbahçe sağlık heyeti, oyuncunun yükleme temposunu milli arada kademeli olarak artıracak.

