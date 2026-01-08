Haberler

Fenerbahçelilere müjde: Mert Günok ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de o isimde!

Güncelleme:
Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, gözünü yeni golcüsüne dikti. Sarı-lacivertli ekip, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth ile görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Fenerbahçe, Sörloth transferini 20 Ocak tarihine kadar bitirmeyi hedefliyor.

  • Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth ile görüşmelerde önemli mesafe kat etti.
  • Fenerbahçe'nin Sörloth transferini 20 Ocak tarihine kadar bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.
  • Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid forması altında 23 maçta 6 gol attı.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ilk olarak Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, bu transferin ardından Beşiktaş'tan kaleci Mert Günok ve Lazio'dan orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ile de mutlu sona ulaştı.

ŞİMDİ SIRA GOLCÜDE

Fenerbahçe'de bu hamlelerin ardından sıra golcüye geldi. Gözünü yeni golcüsüne diken Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth görüşmelerinde önemli mesafe kat etti.

SORLOTH TAMAM, GÖZLER ATLETICO'DA

Sörloth ile yaptığı görüşmelerden olumlu dönüş alan Kanarya, takımı Atletico Madrid'le de bonservis pazarlıklarına devam ediyor. Fenerbahçe'nin bu transferi 20 Ocak tarihine kadar bitirmeyi hedeflediği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin uzun süredir golcü adaylarından biri olan Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid forması altında 23 maçta 6 kez ağları havalandırdı.

