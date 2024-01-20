Galatasaray kongresine Arda Güler damgası! Fenerbahçeliler neye uğradığını şaşırdı
Galatasaray'da yeni kongre üyelerine beratları verilirken, Arda Güler isimli bir üyenin bulunması büyük şaşkınlık yarattı. Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile aynı ismi paylaşan üyenin anonsu ve perdeye adının yansıtılması kısa sürede gündem oldu.
Galatasaray kongresinde yeni üyelere beratları verildi. Kongrede yaşanan isim benzerliği ise dikkat çekti.
İSİM BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU
Beratlarını alan üyeler arasında Arda Güler isminin de olması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile aynı ismi paylaşan üyenin anonsu ve perdeye isminin yansıtılması kısa sürede gündem oldu.